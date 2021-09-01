Устанавливали кондиционер: в Одесской области мужчины сорвались с высоты

Один из них скончался на месте от полученных травм.
В селе Фонтанка мужчины упали с высоты третьего этажа, когда устанавливали кондиционер на фасад многоквартирного дома.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
45-летний пострадавший от полученных травм погиб на месте, а его 53-летний коллега скончался в больнице.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшие гибель людей) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, в Горишних Плавнях в карьере мужчине оторвало руку во время работы с конвейером. Медики не смогли спасти ему жизнь.