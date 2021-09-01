Устанавливали кондиционер: в Одесской области мужчины сорвались с высоты

Устанавливали кондиционер: в Одесской области мужчины сорвались с высоты

Один из них скончался на месте от полученных травм.

В селе Фонтанка мужчины упали с высоты третьего этажа, когда устанавливали кондиционер на фасад многоквартирного дома.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

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45-летний пострадавший от полученных травм погиб на месте, а его 53-летний коллега скончался в больнице.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшие гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Горишних Плавнях в карьере мужчине оторвало руку во время работы с конвейером. Медики не смогли спасти ему жизнь.

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