Россияне устанавливали в городе агитационные палатки, а также раздают пропагандистскую газету. Делают все русские захватчики.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Энергодарцы пытаются обходить эти олицетворения "мракобесия" стороной, поскольку за более пяти месяцев оккупации изрядно почувствовали на себе, что на самом деле несет "русский мир" и что значит откататься на 30 лет назад в совковое прошлое в худшем его проявлении", — отмечает он. мэр города.

По его словам, россияне получили частичный доступ к персональной информации через коммунальные счета абонентов, а также паспорта пенсионеров при выплате денег. Именно благодаря этому оккупанты накопили определенную базу персональных данных энергодарцев.

"Их будут использовать в дальнейшем даже без согласия самих людей. Поэтому бесполезно надеяться на то, что "референдум" будет настоящим и объективным. Спешка, с которой захватчики пытаются подготовиться к этому театрализованному представлению, свидетельствует: они хорошо осознают, что времени в их почти не осталось. Закончились те дни, когда они полностью чувствовали себя в Энергодаре хозяевами ситуации", — отмечает Орлов.

Как сообщалось, Москва все еще надеется на присоединение захваченных территорий к РФ. На временно оккупированные россиянами украинские территории приехали члены путинской партии "Единая Россия". Аналитики Института изучения войны отмечают, что именно поэтому функция "единороссов" – это подготовка к так называемым незаконным референдумам.

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