Установил "систему штрафов": на Харьковщине мужчина душил и бил 8-летнего пасынка

Мать мальчика обратилась в полицию.

В г. Мерефа Харьковской области 30-летний отчим жестоко избивал 8-летнего сына своей жены от первого брака.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

По данным следствия, 30-летний мужчина установил "систему штрафов" для 8-летнего пасынка. Если мальчик вовремя не успевал поесть, сделать домашние задания или получал плохие оценки, отчим жестоко его избивал. Суд неоднократно штрафовал мужчину за домашнее насилие, однако это не останавливало.

В декабре 2021 мужчина душил ребенка, а в январе 2022 мужчина напал на мальчика, который в то время спал. Он бил ребенка кулаками, а потом бросил на землю и продолжил бить. На крики ребенка прибежала его 36-летняя мать, которая вызвала полицию.

Известно, что супруги также воспитывают общую 1-летнюю дочь. Против мужчины открыли производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) и по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Ровенской области родная мать поселила 12-летнего мальчика в котельную без окон и с заколоченными гвоздями дверями. Она оставляла ему стакан воды и ведро, если он захочет в туалет. Так женщина наказывала ребенка за непослушание.

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