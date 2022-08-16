Установлено девять эпизодов сотрудничества с врагом: детали задержания корректировщика по Запорожью

Правоохранители задержали запорожца, подозреваемого в госизмене, потому что пошел на сотрудничество с врагом.

Служба безопасности установила, что 51-летнего мужчину завербовал агент российской ФСБ. Он корректировал ракетные удары по Запорожью. За это ему пообещали руководящую "должность" в случае оккупации города.

Об этом сообщили в прокуратуре Ровенской области.

Предателя задержали в Запорожье. Правоохранители установили, что его завербовали для проведения разведывательно-взрывной деятельности в прифронтовых территориях региона.

С марта по август с помощью одного из мобильных мессенджеров он сообщал представителю спецслужбы РФ о местоположениях блокпостов в Запорожье, пункте постоянной дислокации воинской части, а также местах ракетных попаданий и перемещении военной техники ВСУ. Кроме того, запорожец присылал врагу фотографии стратегических объектов.

Россияне пообещали предателю одну из руководящих "должностей" в оккупационной администрации, если захватят Запорожье. Кроме того, злоумышленник планировал присоединиться к так называемым "расстрельным группам" захватчиков, чтобы пытать и убивать украинских защитников. В частности, бойцов местных добровольческих формирований.

Передавал разведданный запорожец через специально созданный анонимный Telegram-канал. За выполнение заданий получал деньги через электронные переводы.

"Следствием установлено девять эпизодов противоправной деятельности. Мужчина задержан, ему уже объявлено о подозрении. Суд в Ровенской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование проводит Управление СБУ в Ровенской области", — сообщила спикер областной прокуратуры Оксана Жу.

Кстати, за госпредательство мужчине грозит заключение на 15 лет или пожизненное с конфискацией имущества.

Как сообщалось, агент так называемой "ДНР" по приказу ФСБ России вступил в ряды Вооруженных сил Украины и передавал спецслужбам врага информацию об украинских войсках. В результате предателя приговорены к 8 годам заключения за участие в террористической организации и государственную измену.

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