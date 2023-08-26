Уставшие от боев: российские военные сражаются без ротации или значительного подкрепления в районе Роботиного — ISW

Они продвинулись вперед, поскольку российские военные блоггеры выразили обеспокоенность отсутствием подкреплений и ротации войск в этом районе.

Об этом информируют аналитики Института изучения войны.

В Генштабе Украины сообщали, что украинские войска добились неопределенных успехов на направлениях Новоданиловка-Новопокроповка (5-13 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка-Очеретоватое (9-25 км к юго-востоку от Орехова).

Также известный российский военный блоггер выразил обеспокоенность способностью уставших от боев российских сил защищаться от возможных будущих новых украинских атак вблизи Роботиного (10 км к югу от Орехова) на фоне заявлений о том, что бои переместились к южному Роботиному.

Один из военных блоггеров утверждал, что многие российские военнослужащие, воюющие под Роботиным, находятся на передовой с начала украинского контрнаступления и этим подразделениям не хватает передовых подкреплений.

Это утверждение подтверждает оценку ISW о том, что российские силы, воюющие на западе Запорожской области, оборонялись от украинских атак с начала контрнаступления без ротации или подкрепления.

Напомним, что в среду, 23 августа, бойцы 47 отдельной механизированной бригады установили сине-желтый флаг в селе Роботино в Запорожской области. За него шли ожесточенные и жестокие бои.

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