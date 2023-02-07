Устоят ли дома в Украине во время землетрясений: Киев, Львов, Одесса (карта)

В частности, все новые дома в Киеве выдержат землетрясение по меньшей мере 5 баллов, но такая интенсивность маловероятна.

Выдержать землетрясения могут новые украинские дома, если речь идет о толчках по шкале интенсивности от 5 до 7 баллов.

Об этом инженер-конструктор Дмитрий Макогон сообщил в Сети, опубликовав карту ОСР-2004 о вероятности сейсмической интенсивности в Украине по шкале MSK-46 (12-балльная шкала интенсивности землетрясений Медведева-Шпонхойера).

Макогон заметил, что именно этой картой пользуются инженеры при расчете конструкций зданий и сооружений.

"Все новые дома в Киеве спокойно выдержат сейсмику минимум в 5 баллов, а такая интенсивность землетрясения у нас маловероятна. В Одессе новые здания выдержат 7 баллов, а во Львове – 6, что тоже вряд ли мы когда-нибудь увидим", – говорится в сообщении инженера.

"Так что волноваться не стоит. Ну разве что вы живете в старом доме, который и так уже рушится", — добавил Макогон.

Карта с Facebook-страницы Дмитрия Макогона

Напомним, ранее в Институте геофизики заверили, что Украине не грозят землетрясения масштаба, как в Турции. Сейсмическая опасность существует, однако для Украины она не так велика, как для стран, охваченных мощным сейсмоактивным поясом планеты.

По словам директора Института геофизики НАН Украины Александра Кендзеры, нельзя сказать, что Киеву угрожают землетрясения такого масштаба, как в Турции. Однако опасность представляют землетрясения, происходящие в части пояса "зона Вранча", в Румынии.

Заметим, что в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля на юге Турции и в соседней Сирии, погибли 5000 человек. Это данные по состоянию на утро 7 февраля. Спасатели продолжают разбирать завалы зданий в поисках выживших.

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