Устойчивость к заболеваниям и позитив: в МОЗ Украины рассказали, почему важно заниматься сексом

Устойчивость к заболеваниям и позитив: в МОЗ Украины рассказали, почему важно заниматься сексом

Интимная близость с любимым человеком — неплохой аналог спортивных нагрузок.

Сегодня, 4 сентября, отмечается Всемирный день сексуального здоровья. В Минздраве Украины акцентировали, что занятие сексом — полезно для здоровья человека. В первую очередь потому, что он улучшает иммунную систему, повышает кровоснабжение и обеспечивает нас положительными эмоциями.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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"Люди, у которых есть регулярная половая жизнь, имеют более высокий уровень сопротивляемости организма к неинфекционным заболеваниям. Благодаря изменению биохимических процессов во время возбуждения и полового акта укрепляется иммунная система. Регулярный секс повышает сексуальную энергию и способствует увеличению полового влечения. У женщин во время секса улучшается вагинальное кровоснабжение, эластичность влагалища. Секс способствует улучшению самочувствия, притока энергии и положительным эмоциям", — рассказали в пресс-службе МОЗ.

Кроме того, секс способствует снижению артериального давления и возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Во время сексуальных активностей человек в минуту теряет около пяти калорий.

"Важно помнить главное правило безопасного секса — он должен проходить по добровольному и осознанному согласию партнеров и быть защищенным", — подчеркнули в Минздраве.

Напомним, что ранее мы писали, как родителям вести себя с детьми, у которых начался переходный период.

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