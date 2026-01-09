- Дата публикации
Устрашение Европы: куда попал российский "Орешник" на Львовщине
Российская гиперзвуковая ракета «Орешник», которой враг атаковал Украину этой ночью, была нацелена на объект, расположенный в непосредственной близости от границы с Польшей, и, вероятно, несла инертные боеголовки, что свидетельствует о попытке психологического давления на Запад.
Ночной удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по западной Украине был спланированной акцией устрашения европейских союзников Киева. Ракета попала в объект во Львовской области, расположенный неподалеку от польской границы.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинского чиновника.
Куда попали и чем
По информации источника, ракета ударила по цеху львовского государственного предприятия.
Повреждения описываются как незначительные: удар нескольких суббоеприпасов повлек за собой «небольшие пробития бетонных конструкций» цеха, а также образовал воронки в лесной зоне рядом.
Чиновник отметил, что ракета, похоже, несла инертные боеголовки, а не боевой заряд. Это подтверждает версию о том, что целью атаки было не уничтожение объекта, а демонстрация силы.
Военные зафиксировали, что ракета двигалась со скоростью 13 000 км/ч.
«Четкая эскалация» и реакция Запада
Удар произошел на фоне обсуждений о предоставлении Украине гарантий безопасности и возможном размещении европейских войск после прекращения огня.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала использование «Орешника» «четкой эскалацией» и предупреждением для Европы и США.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, проведший переговоры с лидерами Франции и Британии, был категоричен.
«Угрожающие жесты преследуют цель внушить страх, но они не сработают. Мы стоим с Украиной», - заявил он.
Повод для атаки
Москва заявила, что запуск «Орешника» стал ответом на якобы попытку атаки дронов на резиденцию Путина в прошлом месяце.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал это оправдание абсурдным.
"Путин использует баллистику средней дальности у границы ЕС и НАТО в ответ на собственные галлюцинации - это действительно глобальная угроза", - отметил Сибига.
Напомним, этой же ночью россияне нанесли массированный удар по столице, в результате чего пострадало здание посольства Катара . МИД Украины призывает государства Персидского залива публично отреагировать на действия Москвы.