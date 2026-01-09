Устрашение Европы: куда попал российский "Орешник" на Львовщине

Удар "Орешником" по Украине / Архивное фото

Ночной удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по западной Украине был спланированной акцией устрашения европейских союзников Киева. Ракета попала в объект во Львовской области, расположенный неподалеку от польской границы.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинского чиновника.

Куда попали и чем

По информации источника, ракета ударила по цеху львовского государственного предприятия.

Повреждения описываются как незначительные: удар нескольких суббоеприпасов повлек за собой «небольшие пробития бетонных конструкций» цеха, а также образовал воронки в лесной зоне рядом.

Чиновник отметил, что ракета, похоже, несла инертные боеголовки, а не боевой заряд. Это подтверждает версию о том, что целью атаки было не уничтожение объекта, а демонстрация силы.

Военные зафиксировали, что ракета двигалась со скоростью 13 000 км/ч.

«Четкая эскалация» и реакция Запада

Удар произошел на фоне обсуждений о предоставлении Украине гарантий безопасности и возможном размещении европейских войск после прекращения огня.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала использование «Орешника» «четкой эскалацией» и предупреждением для Европы и США.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, проведший переговоры с лидерами Франции и Британии, был категоричен.

«Угрожающие жесты преследуют цель внушить страх, но они не сработают. Мы стоим с Украиной», - заявил он.

Повод для атаки

Москва заявила, что запуск «Орешника» стал ответом на якобы попытку атаки дронов на резиденцию Путина в прошлом месяце.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал это оправдание абсурдным.

"Путин использует баллистику средней дальности у границы ЕС и НАТО в ответ на собственные галлюцинации - это действительно глобальная угроза", - отметил Сибига.

Орешник был на подлете к Евросоюзу: что говорит мир на страшный удар по Львову

Напомним, этой же ночью россияне нанесли массированный удар по столице, в результате чего пострадало здание посольства Катара . МИД Украины призывает государства Персидского залива публично отреагировать на действия Москвы.