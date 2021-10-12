Устроил беспорядок и позвонил в полицию: в Мариуполе мужчина лишил жизни мать своих детей

Устроил беспорядок и позвонил в полицию: в Мариуполе мужчина лишил жизни мать своих детей

Мужчина пытался скрыть свое преступление.

В Мариуполе Донецкой области мужчина жестоко убил свою бывшую жену и пытался запутать следователей полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Преступление произошло 10 октября в Левобережном районе Мариуполя. Между бывшими супругами возникла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина нанес женщине шесть смертельных ударов в шею.

Чтобы отвести от себя подозрение, злоумышленник устроил беспорядок в квартире убитой, орудие преступления выбросил в мусорный бак. После этого мужчина отвел 7-летнего сына бывшей жены в кафе. В момент убийства матери он играл с друзьями во дворе. Вернувшись, сообщил в полицию об обнаружении тела женщины.

37-летний харьковчанин рассказал, что дверь квартиры была открыта, а на полу лежала бывшая жена без признаков жизни.

Предварительный осмотр квартиры и свидетельства соседей указывали на причастность к убийству бывшего мужа. В то же время заявитель начал путаться в показаниях и вскоре признался в содеянном. Вещественное доказательство — нож, изъяли.

Мужчина задержан в порядке 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

"В одно мгновение человек унес жизни 29-летней женщины и оставил сразу трех ее детей без матери. Теперь 7-летний мальчик от первого брака останется под опекой родного отца, а двух их общих детей 2019 и 2020 рождения воспитывать ближайшие родственники. Подозреваемый проведет за решеткой от 7 до 15 лет ", — заявили в пресс-службе полиции.

Следствие продолжается под процессуальным руководством Левобережной окружной прокуратуры.

Напомним, что в Винницкой области в убийстве женщины подозревают ее 16-летнюю дочь. Об исчезновении женщины сообщила ее свекровь сутки тело нашли в заброшенном колодце неподалеку от дома. Подозрение почти сразу упала на дочь. Девушку задержали — сначала она молчала, а потом во всем призналась.

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