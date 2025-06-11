Устроил дедовщину в ПТУ: как наказали юношу, избившего до реанимации младшего студента

Скриншот из видео драки, опубликованный в Сети / © vsim.ua

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В Хмельницком 18-летнего юношу, жестоко избившего несовершеннолетнего студента в общежитии, приговорили к 5 годам заключения.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Инцидент произошел 2 октября 2024 около 23:00 часов в одном из общежитий Хмельницкого. После избиения врачи были вынуждены удалить 15-летнему пострадавшему селезенку.

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Кроме того, у пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, подкожную гематому на голове, множественные ссадины на теле и ушиб легкого.

Сегодня Хмельницкий горрайонный суд завершил рассмотрение дела и признал 18-летнего юношу виновным и приговорил его к 5 годам заключения.

Также суд обязал его уплатить более 417 тысяч гривен морального и материального ущерба в пользу потерпевшего и возместить Национальной службе здоровья около 55 тысяч гривен за его лечение.

Раньше мы писали о деталях этой истории, когда в хмельницком ПТУ устроили «дедовщину». Старшекурсник, которого осудили, избивал младших ребят и требовал с них денег.

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