Устроила бордели в арендованных квартирах: в Виннице разоблачили сутенершу из Одессы

Устроила бордели в арендованных квартирах: в Виннице разоблачили сутенершу из Одессы

Женщине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

27-летнюю жительницу Одессы, причастную к сутенерской деятельности, задержали в Виннице. Женщина организовывала встречи девушек с клиентами в арендованных квартирах в разных регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба в Винницкой области.

Женщина размещала в Сети объявления о высокооплачиваемой работе для привлекательных девушек в разных регионах страны. Также она снимала квартиры, где женщины занимались проституцией.

Стоимость таких услуг составляла 1500 гривен за час, из них 50% заработка девушки оставляли себе, а остальные — перечисляли на банковские карточки организатора.

Во время обысков в арендованных квартирах следователи изъяли черновые записи с суммами, деньги, банковские карты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

По предварительной информации следствия, в Виннице "работали" девушки из Ивано-Франковской и Харьковской областей.

Женщине грозит до 7 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается. За занятие проституцией девушки привлечены к административной ответственности.

Напомним, в Одессе задержали двух сотрудников полиции охраны, которые наладили незаконный "бизнес" в центре города. Они вместе с сообщницами занимались сутенерством.

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