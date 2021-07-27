Устроила настоящий переполох: в супермаркет в одном из ТРЦ Харькова ворвалась белка

Устроила настоящий переполох: в супермаркет в одном из ТРЦ Харькова ворвалась белка

Поймать животное помогли волонтеры.

Настоящий переполох устроила белка в одном из торгово-развлекательных центров Харькова.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 27 июля.

Ловкое животное ворвалось в супермаркет и почти парализовало его работу. Рыскать между стеллажей не стала. Зато намотала несколько кругов торговым залом и уселась на перила рядом с тележками для продуктов.

Схватить рыжего визитера самостоятельно рабочие не сумели. Поэтому на помощь позвали волонтеров. С помощью сачка белку таки выловили и посадили в клетку. После чего выпустили на свободу в сосновый лес возле ТРЦ. Люди предполагают, что оттуда животное и пришло в магазин.

Новости Украины: белка чуть не парализовала работу супермаркета в харьковском ТРЦ

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