Устроила настоящий переполох: в супермаркет в одном из ТРЦ Харькова ворвалась белка

Поймать животное помогли волонтеры.
Настоящий переполох устроила белка в одном из торгово-развлекательных центров Харькова.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 27 июля.
Ловкое животное ворвалось в супермаркет и почти парализовало его работу. Рыскать между стеллажей не стала. Зато намотала несколько кругов торговым залом и уселась на перила рядом с тележками для продуктов.
Схватить рыжего визитера самостоятельно рабочие не сумели. Поэтому на помощь позвали волонтеров. С помощью сачка белку таки выловили и посадили в клетку. После чего выпустили на свободу в сосновый лес возле ТРЦ. Люди предполагают, что оттуда животное и пришло в магазин.