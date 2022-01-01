Устроили адское шоу: в Каменском фейерверки летели в толпу и взрывались (видео)

Устроили адское шоу: в Каменском фейерверки летели в толпу и взрывались (видео)

Огни разлетались не только вверх, но и в разные стороны прямо возле людей.

В Днепропетровской области в Каменском устроили шокирующие фейерверки. Их установили прямо посреди толпы, и они разлетались в разные стороны.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

На кадрах видно, как на центральной площади Каменского возле елки граждане установили фейерверки среди толпы и подожгли их. Огни разлетались не только вверх, но и в разные стороны прямо в людей.

Сообщается, что к счастью окружающие не пострадали, хотя могли остаться без глаз, пальцев и рук.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине возникло 125 пожаров в жилом секторе, во время которых погибли 12 граждан и травмированы еще 4 человека.

Читайте также: