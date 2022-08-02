Устроили дымовую завесу с фейерверками: оккупанты случайно подорвали собственный поезд на Херсонщине

Российские оккупанты так тщательно пытались замаскировать технику от HIMARS, что случайно сами ее подорвали.

Инцидент произошел на железнодорожной станции "Каланчак".

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

31 августа на железнодорожную станцию "Каланчак" Херсонской области прибыл эшелон с военной техникой и боеприпасами для оккупантов.

В 8 часов утра на следующий день оккупанты принялись разгружать эшелон. В целях маскировки процесса разгрузки и защиты от ударов HIMARS российские воины применили мощные средства задымления. Приблизительно в 11:20 в районе проведения работ раздался взрыв.

"Точно определить его природу не удалось из-за плотного дымовой завесы. Впрочем, сразу после взрыва эшелон без предупреждения начал движение в направлении Крыма. Личный состав противника в панике разбежался. Вероятно, взрыв стал следствием неосторожного обращения с боеприпасами во время разгрузки или возникшего пожара, как следствия неумелого использования пиротехнических средств в ходе создания дымовой завесы", — сообщили в разведке.

Напомним, что в ночь на 30 июля украинские военные попали по железнодорожному эшелону оккупантов, прибывшему на станцию Бриловка. Эшелон насчитывал более 40 вагонов с живой силой, техникой и боеприпасами.

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