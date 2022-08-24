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Устроили фейерверк с задымлением: ВСУ на востоке ко Дню Независимости "поджарили" вражеский вертолет

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Устроили фейерверк с задымлением: ВСУ на востоке ко Дню Независимости "поджарили" вражеский вертолет

Генштаб ВСУ

Украинские защитники в День Независимости Украины провели "демилитаризацию" российского вертолета.

На Восточном оперативном направлении они сбили Ка-52.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

"Сбит вертолет Ка-52 российских оккупантов. Около часа ночи 24 августа, на восточном направлении, подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесено огневое поражение "Аллигатору". С Днем Независимости, Украина!", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты похищают украинских детей и усыновляют в российских семьях за премии.

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