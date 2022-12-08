Устроили настоящее файер-шоу: ВСУ уничтожили склад оккупантов на Запорожье

Украинские военные уничтожили состав БК под Токмаком в селе Балково.

Об этом сообщает РИА "Мелитопль".

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Недалеко от Токмака в Запорожье в селе Балково российские оккупанты обустроили склад, где хранили боеприпасы. Впрочем, воспользоваться ими они не успели. Украинские защитники его "запеленговали" и уничтожили.

"ССО вычислили, артиллерия оперативно ликвидировала, устроив настоящее файер-шоу. Оккупанты так и не успели использовать боекомплект. Ждем официальную информацию Генштаба ВСУ о количестве потерь врага", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты мобилизуют жителей оккупированного Мелитополя, чтобы восполнить свои потери на фронте. Мужчинам присылают повестки с требованием явиться в военкомат.

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