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Устроили настоящее файер-шоу: ВСУ уничтожили склад оккупантов на Запорожье

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
2536
Время на прочтение
1 мин
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Устроили настоящее файер-шоу: ВСУ уничтожили склад оккупантов на Запорожье

Фото: Getty Images

Вблизи токмака ВСУ уничтожили состав кафиров с боеприпасами.

Украинские военные уничтожили состав БК под Токмаком в селе Балково.

Об этом сообщает РИА "Мелитопль".

Недалеко от Токмака в Запорожье в селе Балково российские оккупанты обустроили склад, где хранили боеприпасы. Впрочем, воспользоваться ими они не успели. Украинские защитники его "запеленговали" и уничтожили.

"ССО вычислили, артиллерия оперативно ликвидировала, устроив настоящее файер-шоу. Оккупанты так и не успели использовать боекомплект. Ждем официальную информацию Генштаба ВСУ о количестве потерь врага", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты мобилизуют жителей оккупированного Мелитополя, чтобы восполнить свои потери на фронте. Мужчинам присылают повестки с требованием явиться в военкомат.

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Дата публикации
Просмотры
2536
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