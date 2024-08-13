Устроили развлечения у мемориала погибшим воинам в Одесской области: в полиции разыскивают злоумышленников

В Одесской области, а именно в поселке Холодная Балка, пока не установленные полицией граждане устроили развлечения у мемориала погибшим воинам.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

О случившемся в Холодной Балке правоохранители узнали 12 августа из видео, обнаруженных во время мониторинга.

"Злоумышленники сняли и выставили в Интернет видео, как распивают алкоголь, обливаются им и танцуют под песни на русском языке возле мемориала в честь защитников Украины", – говорится в заявлении правоохранителей.

Обнаруженную информацию полицейские зарегистрировали и устанавливают участников и очевидцев происшествия.

Напомним, три гражданина Болгарии находятся под наблюдением правоохранителей после того, как были задержаны за осквернение мемориала Холокоста в Париже. Инцидент произошел во французской столице в мае 2024 года. Мемориал в честь людей, спасавших евреев во Франции во время Второй мировой, обрисовали изображениями красных рук.

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