Устроили теракт на железнодорожных путях: в Хмельницкой области СБУ и Нацполиция задержали диверсантов

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали в Хмельнитчине диверсионную группу ФСБ. Двое злоумышленников взорвали колею на местной железнодорожной гонке, по которой двигался грузовой поезд. Приспешниками агрессора оказались двое местных, возраста 28 и 29 лет.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По словам правоохранителей, чтобы осуществить свой замысел, фигуранты изготовили самодельное взрывное устройство дистанционного управления, начиненное тротилом и пластидом.

Когда локомотив приблизился, диверсанты активировали взрывчатку, прикрепленную к железнодорожным рельсам.

"Для "отчетности" перед оккупантами их приспешники зафиксировали подрыв пути на камеру телефона", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, машинисту поезда удалось избежать происшествия, он вовремя остановил поезд, а после ремонта железнодорожного полотна эшелон с грузом продолжил движение в пункт назначения.

После этого правоохранители задержали обоих злоумышленников за считанные часы "по горячим следам".

"Убегая с места происшествия, фигуранты сменили авто и пересели в другое, чтобы скрыть следы преступления. Однако им это не помогло. Во время обыска у задержанных изъяли элементы взрывчатки и мобильные телефоны с поличным" — сообщили в СБУ.

Один из злоумышленников – наркозависимый, другой – дезертир. Они попали в поле зрения фсб, когда искали "легкий" заработок на тематических телеграммах-каналах, но фигуранты получили от следователей Службы безопасности подозрение. Они находятся под стражей и им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Задержанный фигурант

Место происшествия

Напомним, СБУ заочно сообщила о подозрении российскому полковнику Олегу Скитскому, командовавшему ракетным ударом по гражданским объектам Кривого Рога.

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