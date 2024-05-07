"Устроить бой между собой": Стивен Кинг предложил неожиданный метод решения войны

Кинг продолжает высказываться по поводу войны в Украине
Легендарный писатель Стивенг Кинг, активно осуждающий российскую агрессию против Украины, снова высказался о войне.
Об этом он написал в Сети X.
"Я бы с удовольствием посмотрел, как мистер Зе наденет Путину задницу", — поделился писатель.
По его мнению, Путин и Зеленский "должны прекратить убивать людей" и подраться один на один.
"Я думаю, что Путин и Зеленский должны прекратить убивать людей и уладить свои разногласия mano a mano с оплатой за просмотр. Я хотел бы увидеть, как мистер Зе наденет задницу Путину", — написал американский писатель.
Ранее Кинг раскритиковал задержку и постоянную отсрочку республиканцами голосования по военной помощи Украине.
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