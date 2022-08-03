Устройства, которые эксперты советуют выключать на ночь: так вы сможете сэкономить электроэнергию

По словам экспертов расходы, связанные с использованием электроэнергии, можно существенно снизить, если выключать электроприборы на ночь. Читайте в материале ТСН.ua какие именно.

Ноутбук

Если вы не пользуетесь ноутбуком ночью, его следует выключать из розетки. Нет никакого смысла, чтобы лэптоп оставался включенным, пока им он лежит "без дела". А если извлечь устройство из розетки, можно немного сэкономить.

Роутер

Многих интересует вопрос: нужно ли выключать роутер на ночь? Ведь в это время суток он не используется. Возьмите правило выключать роутер ночью и вы сможете уменьшить платежки за электроэнергию.

Некоторая кухонная техника

Большинство электроприборов, которые мы ежедневно используем на кухне, достаточно "прожорливы" в плане электроэнергии. Конечно, выключить на ночь холодильник вы не можете, однако тостер, кофемашину или СВЧ-печь лучше без всяких опасений выключать из электросети.

Электрические бритвы и зубные щетки

Не следует держать включенными всю ночь электрические зубные щетки и бритвы. Ведь кроме того, что они лишний раз тратят электроэнергию, еще быстрее ломаются и перестают работать надлежащим образом.

Телевизор

Нужно ли выключать телевизор из розетки на ночь? Большинство пользователей выключает это устройство с помощью кнопки на пульте дистанционного управления, однако вы только переводите его в режим ожидания. Но он все еще продолжает использовать электроэнергию, хотя и в меньшем количестве.

Лампы

Запомните для себя одно правило – выключать свет в тех комнатах, где вы пока не находитесь. А еще эксперты советуют вынимать из розеток настольные и напольные лампы на ночь. Так вы сможете ежемесячно экономить определенную сумму денег.

Адаптер от смартфона

Многие привыкли ставить смартфон заряжаться на ночь. Хотя это и достаточно удобно, но может навредить смартфону. Призрение зарядится до 100% гораздо быстрее и со временем батарея перестанет "держать" заряд. А еще так он будет лишний раз тратить электроэнергию. Поэтому лучше выключать зарядное устройство ночью.

Обогреватель

Электрические обогреватели очень популярны в холодное время года. Они помогают поддерживать в помещении приятную температуру. Однако почти все они потребляют достаточно много электроэнергии. Поэтому по возможности лучше выключать эти электроприборы из розетки на ночь.

Удлинители

Практически в каждом доме можно найти так называемые сетевые фильтры. Их часто используют в качестве альтернативы настенным розеткам. Однако мало кто задумывается, что они тратят достаточно много электроэнергии. Поэтому лучше выключать их на ночь с помощью аппаратной кнопки или просто вытаскивать шнур из розетки.

Наушники беспроводные

Чтобы зарядить кейс для беспроводных наушников, нужно гораздо меньше времени, чем думают большинство пользователей. А потому лучше не ставить его заряжаться на ночь. Так вы сможете сэкономить немного электроэнергии.