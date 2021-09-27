"Усвоил шаблоны российской пропаганды": в МИД ответили на заявления Лукашенко об "американских базах" в Украине

"Усвоил шаблоны российской пропаганды": в МИД ответили на заявления Лукашенко об "американских базах" в Украине

В МИД подчеркнули, что Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Беларуси и не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа.

Заявления Александра Лукашенко, который раскритиковал намерения Украины вступить в НАТО и высказал мнение о якобы создании специальных военных баз в стране, являются безосновательными инсинуациями. Лукашенко сам превращает Беларусь в военную базу РФ, повторяя российскую пропаганду о мол военных базах США и лагеря боевиков в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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"Еще раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Александра Лукашенко. Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада, и Украины в частности. Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагеря боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России", — сказал Николенко.

Он отметил, что именно от РФ поступает основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного Украине белорусского народа. В МИД отметили, что "Минск следует задуматься над тем, как сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России".

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"Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси. Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа. В то же время мы всеми силами и средствами дальше защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции", — отметил Николенко.

Напомним, Александр Лукашенко раскритиковал намерение Украины вступить в НАТО. По его мнению, таким образом для Беларуси якобы открывается новый фронт.

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