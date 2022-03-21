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Утечка аммиака на "Сумыхимпром" и обстрел Киева: пять главных новостей ночи 21 марта

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Утечка аммиака на "Сумыхимпром" и обстрел Киева: пять главных новостей ночи 21 марта

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ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Главные события ночи 21 марта 2022 года:

  • В 04.30 21 марта на "Сумыхимпром" стала утечка аммиака. Аммиак – бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворимый в воде – взрывоопасен и токсичен. Читать дальше –>
  • Появились первые подробности об утечке аммиака на "Сумыхимпроме". Сейчас зона поражения составляет около 2.5 км .
  • Вечером воскресенья, 20 марта, в Подольском районе Киева произошли два мощных взрыва. В соцсетях пишут, что сработало ПВО, однако обломки ракет упали на здание, после чего он вспыхнул. Читать дальше –>
  • Оккупанты атаковали торговый центр в Киеве: из-под завалов достали человека, еще четверо погибли Читать далее –>
  • "Х*й вам, а не Мариуполь": чиновники мэрии отказались сдать город россиянам Читать далее –>

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