Утечка аммиака на "Сумыхимпром" и обстрел Киева: пять главных новостей ночи 21 марта

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Главные события ночи 21 марта 2022 года:
- В 04.30 21 марта на "Сумыхимпром" стала утечка аммиака. Аммиак – бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворимый в воде – взрывоопасен и токсичен. Читать дальше –>
- Появились первые подробности об утечке аммиака на "Сумыхимпроме". Сейчас зона поражения составляет около 2.5 км .
- Вечером воскресенья, 20 марта, в Подольском районе Киева произошли два мощных взрыва. В соцсетях пишут, что сработало ПВО, однако обломки ракет упали на здание, после чего он вспыхнул. Читать дальше –>
- Оккупанты атаковали торговый центр в Киеве: из-под завалов достали человека, еще четверо погибли Читать далее –>
- "Х*й вам, а не Мариуполь": чиновники мэрии отказались сдать город россиянам Читать далее –>
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