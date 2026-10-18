Утечка аммиака на Волыни после атаки РФ: власти сделали заявление

Пожар на предприятии локализовали

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Никакого риска утечки аммиака после российского удара по селу Маневичи на Волыни нет.

Об этом заявил в. и. о. начальника Волынской ОВА Роман Романюк.

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Он добавил, что пожар после удара уже полностью потушен.

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«Нет риска утечки ни одного аммиака на территории предприятия. Вообще, резервуар, в котором хранился аммиак, не поврежден. Были повреждены только незначительные проводящие трубы, и это вовсе не критично. Сработала система защиты, которая сделала невозможным утечку непосредственного аммиака в воздух. Поэтому нет никакой угрозы местным жителям», — подчеркнул Романюк.

Специалисты провели замеры как на территории предприятия, так и за его пределами — показатели остаются в пределах допустимых норм. Резервуары с аммиаком не пострадали, утечка не зафиксирована.

В то же время из-за сильного задымления жителей близлежащих домов призывают закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу.

Спасатели на месте пожара

В Маневичах — угроза выброса аммиака

В селе Маневичи Волынской области, которое подверглось российской атаке, предупредили о возможной аварийной ситуации на одном из местных предприятий. Она может привести к выбросу аммиака в атмосферу, сообщил Маневицкий поселковый голова Александр Гаврилюк.

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Отдельно жителей призвали позаботиться о безопасности детей, стариков и людей с инвалидностью. По возможности уехать на некоторое время в другое место.

Аммиак — опасное химическое вещество с резким запахом, которое может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей и отравление.

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