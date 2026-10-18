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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Утечка аммиака на Волыни после атаки РФ: власти сделали заявление

Для местных жителей села Маневичи сейчас нет никакой угрозы. Сработала система защиты, которая сделала невозможным утечку непосредственного аммиака в воздух.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Пожар на предприятии локализовали

Пожар на предприятии локализовали

Никакого риска утечки аммиака после российского удара по селу Маневичи на Волыни нет.

Об этом заявил в. и. о. начальника Волынской ОВА Роман Романюк.

Он добавил, что пожар после удара уже полностью потушен.

«Нет риска утечки ни одного аммиака на территории предприятия. Вообще, резервуар, в котором хранился аммиак, не поврежден. Были повреждены только незначительные проводящие трубы, и это вовсе не критично. Сработала система защиты, которая сделала невозможным утечку непосредственного аммиака в воздух. Поэтому нет никакой угрозы местным жителям», — подчеркнул Романюк.

Специалисты провели замеры как на территории предприятия, так и за его пределами — показатели остаются в пределах допустимых норм. Резервуары с аммиаком не пострадали, утечка не зафиксирована.

В то же время из-за сильного задымления жителей близлежащих домов призывают закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу.

Спасатели на месте пожара

Спасатели на месте пожара

В Маневичах — угроза выброса аммиака

В селе Маневичи Волынской области, которое подверглось российской атаке, предупредили о возможной аварийной ситуации на одном из местных предприятий. Она может привести к выбросу аммиака в атмосферу, сообщил Маневицкий поселковый голова Александр Гаврилюк.

Отдельно жителей призвали позаботиться о безопасности детей, стариков и людей с инвалидностью. По возможности уехать на некоторое время в другое место.

Аммиак — опасное химическое вещество с резким запахом, которое может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей и отравление.

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