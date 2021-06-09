Утеплял квартиру: в Ивано-Франковской области мужчина упал с четвертого этажа и выжил

Пострадавший утеплял квартиру, как сорвался с высоты.

Во вторник, 8 июня, в городе Калуш Ивано-Франковской области с высоты четвертого этажа упал мужчина. Событие произошло на ул. Литвина, 4.

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Об этом на оперативном совещании в горисполкоме сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Калушского городского совета Иван Дембич,информируют "Викна".

"Здесь работники частной компании утепляли квартиру на четвертом этаже и один из рабочих упал с высоты", — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу, но, к счастью, он не сильно травмировался, поэтому, в госпитализации не нуждался.

Сейчас он находится на лечении дома.

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