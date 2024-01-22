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Утилизация украинских кораблей оккупантами в Крыму и фейковая карта выдачи повесток: главные новости ночи 22 января 2024 года

Утилизация украинских кораблей оккупантами в Крыму и фейковая карта выдачи повесток: главные новости ночи 22 января 2024 года

В Сети распространяют фейковую карточку о местах раздачи повесток.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Россияне планируют утилизировать оставшиеся в Севастополе корабли ВМС Украины — рос"СМИ" Читать дальше –>
  • На оккупированных территориях украинцам отказывают в лечении из-за отсутствия российского паспорта Читать далее –>
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