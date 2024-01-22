Утилизация украинских кораблей оккупантами в Крыму и фейковая карта выдачи повесток: главные новости ночи 22 января 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Россияне планируют утилизировать оставшиеся в Севастополе корабли ВМС Украины — рос"СМИ" Читать дальше –>
- На оккупированных территориях украинцам отказывают в лечении из-за отсутствия российского паспорта Читать далее –>
- В оккупации бюджетников сгоняют для сдачи крови Читать далее –>
- В Украине распространяют фейк о мобильных блокпостах, на которых раздают повестки Читать далее –>
- Чтобы попасть в Нью-Йорк, Лавров более 12 часов облетал "недружественные страны" Читать далее –>
Читайте также: