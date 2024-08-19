Уточнение по отключениям на 19 августа: где вечером не будет света

В Укрэнерго скорректировали графики отключений в ряде областей на вечер, 19 августа.

Сегодня вечером, 19 августа, применение графиков отключений продвинулось на 30 минут вперед.

Об этом передает ДТЭК.

"По информации от Укрэнерго действие графиков отключений начнется с 17:30 (вместо 17:00) и продлится до 21:30 (вместо 21:00)", – говорится в сообщении.

Ранее "Укрэнерго" обратилось с важным предупреждением ко всем украинцам.

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