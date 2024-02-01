Уточнить данные за 60 дней: в Минобороны объяснили требование нового законопроекта

Уточнение данных в электронном кабинете станет самым простым способом для граждан.
Согласно новому законопроекту о мобилизации на уточнение данных военнообязанные будут иметь 60 дней и для этого можно будет воспользоваться электронным кабинетом.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк.
По его словам, уточнить свои персональные данные военнообязанные смогут разными способами — через электронный кабинет, территориальные центры комплектования, центры предоставления административных услуг. Однако именно электронный кабинет является самым простым способом для граждан.
"Электронный кабинет просто дает возможность меньше бегать. Уточнить данные можно будет там – и это гораздо проще, и это позволит охватить большее количество людей, и, соответственно, гораздо качественнее привлекать людей в армию", – подчеркнул Павлюк.
Спикер Минобороны пояснил, что в электронную систему "Оберіг" вносились данные, которые были на бумажных носителях, поэтому в них много неточностей. Вот почему возникает необходимость уточнения этих данных в ТЦК.
Напомним, Кабинет министров 30 января передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации № 10449. Он значительно отличается от скандального законопроекта № 10378, который вернули его авторам.
Что предполагает новый законопроект и на какие изменения стоит обратить внимание военнообязанным – читайте в материале ТСН.ua.
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