Уточнить данные за 60 дней: в Минобороны объяснили требование нового законопроекта

Согласно новому законопроекту о мобилизации на уточнение данных военнообязанные будут иметь 60 дней и для этого можно будет воспользоваться электронным кабинетом.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк.

По его словам, уточнить свои персональные данные военнообязанные смогут разными способами — через электронный кабинет, территориальные центры комплектования, центры предоставления административных услуг. Однако именно электронный кабинет является самым простым способом для граждан.

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"Электронный кабинет просто дает возможность меньше бегать. Уточнить данные можно будет там – и это гораздо проще, и это позволит охватить большее количество людей, и, соответственно, гораздо качественнее привлекать людей в армию", – подчеркнул Павлюк.

Спикер Минобороны пояснил, что в электронную систему "Оберіг" вносились данные, которые были на бумажных носителях, поэтому в них много неточностей. Вот почему возникает необходимость уточнения этих данных в ТЦК.

Напомним, Кабинет министров 30 января передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации № 10449. Он значительно отличается от скандального законопроекта № 10378, который вернули его авторам.

Что предполагает новый законопроект и на какие изменения стоит обратить внимание военнообязанным – читайте в материале ТСН.ua.

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