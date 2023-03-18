Утопила в унитазе: на Тернопольщине горе-мать убила собственного ребенка

Тернопольский суд назначил полтора года условного срока женщине, утопившей в унитазе новорожденную дочь. Известно, что беременность для женщины желательно не была, свое состояние она от всех скрывала, а ребенка родила в туалете.

Об этом сообщает ZAXID.net со ссылкой на решение суда.

Преждевременные роды начались ночью 19 февраля 2022 года, тогда женщина находилась ориентировочно на 36-38 неделе беременности. Когда начались схватки, она пошла в туалет. Там она родила девочку весом 2,8 кг. Отмечается, что ребенок был живым, однако женщина решила лишить младенца жизни.

"Обвиняемая слила воду в унитазе, в котором находился живой, жизнеспособный новорожденный ребенок, с целью причинения смерти последней. В результате умышленных действий ребенок, рожденный живым и доношенным на 36-38 неделе беременности, умер в результате утопления", — говорится в обвинительном приговоре.

Женщине инкриминировали нарушение ст. 117 УК (преднамеренное убийство матерью новорожденного ребенка), которая предусматривает до пяти лет тюрьмы.

На судебном заседании, состоявшемся 1 марта, женщина свою вину признала. Она объяснила, что во время родов находилась в стрессовом состоянии. Также заявила, что раскаялась в содеянном и просила суд строго ее не наказывать.

Суд принял во внимание его раскаяние и признал его виновным в убийстве ребенка и назначил три года тюрьмы, но от отбывания наказания освободил, установив всего полтора года испытательного срока.

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