Утрата военного билета: какое наказание грозит за отсутствие документа

В Украине из — за потери военного билета предусмотрены штрафы в размере от 510 до 1700 гривен. Для восстановления документа лицо должно обратиться в соответствующие военные органы, что должно быть сделано в течение 6 месяцев с момента потери.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Информация о штрафных санкциях содержится в статье 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Военный билет удостоверяет статус личности как военнослужащего, военнообязанного или резервиста, а также определяет его обязанности и права.

За небрежное хранение военного билета лицо может быть привлечено к административной ответственности.

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"Согласно статье 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за это предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 510 до 850 гривен. В случае повторного нарушения ответственность может быть увеличена до от 50 до 100 необлагаемых минимумов, или от 850 до 1700 гривен", — говорится в сообщении.

Как восстановить военный билет

Военный билет может быть восстановлен в случае потери, кражи, повреждения или уничтожения документа в результате стихийного бедствия. Также восстановление возможно в случае изменения личных данных владельца, таких как фамилия, имя или отчество.

"Для получения нового военного билета необходимо обратиться к командиру (в случае военнослужащих) или руководителю территориального центра комплектования и социальной поддержки (в случае военнообязанных или резервистов). В случае потери документа лицо имеет право обратиться за его восстановлением не ранее 5 дней, но не позднее 6 месяцев с момента потери", — отмечается в сообщении.

Напомним, с мая 2024 года мужчинам за границей нужно обновлять военно-учетные данные — информацию, необходимую для мобилизации в случае военного положения.

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