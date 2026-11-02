Утратившие зрение на войне защитники получат новую помощь: сколько выплатят

Выплаты

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Более трех тысяч защитников, полностью или частично потерявших зрение на войне, получат разовую помощь от государства.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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По его словам, помощь составляет до 95 тысяч гривен. На эти деньги можно купить бытовую технику и специальные устройства для облегчения жизни.

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«Выплаты будут производиться до 1 ноября 2027 года. Использовать полученные средства можно будет до 1 декабря 2027», — отметил Корецкий.

Также он добавил, что программу реализуют вместе с Красным Крестом Украины. В то же время, правительство и партнеры ищут дополнительные средства, чтобы расширить поддержку ветеранов.

Выплаты ветеранам войны — последние новости

Напомним, отдельные категории украинских защитников имеют право на существенно повышенные пенсионные гарантии от государства. достигают не менее 18885 гривен в месяц.

Ранее мы писали, что звание Герой Украины — высшее государственное отличие, которое награждают граждан за выдающиеся заслуги перед государством. Также объясняли, что дает награда, предусмотренные льготы и когда ее могут отобрать.

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