ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
66
Время на прочтение
1 мин

Утратившие зрение на войне защитники получат новую помощь: сколько выплатят

Ветеранам с нарушениями зрения выплатят до 95 тысяч гривен.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Выплаты

Выплаты

Более трех тысяч защитников, полностью или частично потерявших зрение на войне, получат разовую помощь от государства.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, помощь составляет до 95 тысяч гривен. На эти деньги можно купить бытовую технику и специальные устройства для облегчения жизни.

«Выплаты будут производиться до 1 ноября 2027 года. Использовать полученные средства можно будет до 1 декабря 2027», — отметил Корецкий.

Также он добавил, что программу реализуют вместе с Красным Крестом Украины. В то же время, правительство и партнеры ищут дополнительные средства, чтобы расширить поддержку ветеранов.

Выплаты ветеранам войны — последние новости

Напомним, отдельные категории украинских защитников имеют право на существенно повышенные пенсионные гарантии от государства. достигают не менее 18885 гривен в месяц.

Ранее мы писали, что звание Герой Украины — высшее государственное отличие, которое награждают граждан за выдающиеся заслуги перед государством. Также объясняли, что дает награда, предусмотренные льготы и когда ее могут отобрать.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie