Утраты врага и усиление контрдиверсионной работы: какая ситуация на юге Украины

Утраты врага и усиление контрдиверсионной работы: какая ситуация на юге Украины

Ситуация в Херсонской и Николаевской области остается стабильно напряженной.

Противник продолжает оборонительные действия по занятому рубежу.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в сообщении в Facebook.

Интенсивность обстрелов украинских позиций остается высокой. Однако силами охраны и обороны юга продолжается ведение боевых действий по всей линии огня. Украинскими подразделениями и силами авиации за сутки нанесено поражение 19 целей противника.

Общее количество потерь врага в сутки составляет 38 российских военных и 9 единиц техники. В районе Александровки уничтожены три бронированных российских «Тигры», возле Молодецкого – три системы реактивного залпового огня, в Николаевской и Херсонской областях — по одному беспилотнику-разведчику.

В Черноморской операционной зоне корабельная группировка противника осуществляет демонстрацию присутствия, продолжая удерживание блокады движения судов в северо-западной части моря и сохраняя угрозу ракетного удара по побережью и другим регионам Украины.

Учитывая вероятность активизации диверсионных элементов накануне праздничных дней силами охраны и обороны юга приняты меры по усилению контрдиверсионной работы.

"Отмечаем соблюдение установленных правил и ограничений, сроков комендантского часа, не подвергайте себя опасности, воздерживайтесь от прогулок и съемок на побережье, по сигналам тревог действуйте уверенно и правильно, не поддавайтесь панике и провокациям, поддерживайте информационно проверенными данными близких и друзей территориях. Берегите себя! Все вместе сохраним Украину!", — говорится в сообщении.

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