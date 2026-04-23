Утренние выстрелы во Львове: что известно о задержанном мужчине и его оружии

Удалено оружие

Во Львове полиция задержала 34-летнего мужчину после сообщений о выстрелах в одном из многоэтажных домов по улице Гринченко. К счастью, обошлось без пострадавших. Оружие он выбросил из окна — его изъяли правоохранители, а стрелка отправили в медучреждение.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Детали о стрельбе во Львове

Инцидент произошел 23 апреля около 9:20. Жители многоэтажки услышали звуки выстрелов и вызвали полицию. На место сразу прибыли следователи, оперативники, спецназовцы и патрульные.

Правоохранители установили, что стрелял житель квартиры, у которого есть ментальные нарушения.

«Выстрелы были произведены в квартире из револьвера системы Флобер, который мужчина, увидев правоохранителей, выбросил в окно», — сообщают правоохранители.

Оружие изъяли и направили на экспертизу. Мужчину доставили в специальное лечебное учреждение.

Полиция решает вопрос о правовой квалификации происшествия.

Стрельба во Львове — последние новости

Как уже отмечалось, сегодня, 23 апреля, во Львове местные жители сообщили о выстрелах. На место оперативно прибыли правоохранители и медики. В Сети появилось видео, на котором задерживают вероятного стрелка. Мэр города Андрей Садовый отреагировал на инцидент: «О выстрелах, которые были слышны во Львове. Ждем информацию от правоохранительных органов. Прошу: пользуйтесь только официальными источниками и без паники».

