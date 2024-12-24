Утренние взрывы в Хмельницкой области: власти сообщили о последствиях атаки "Шахедов"

Информации о травмированных нет.

Утром 24 декабря во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы. В регионе сработали силы ПВО, но есть незначительные последствия атаки врага.

Об этом сообщил руководитель руководителя Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Утром, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили два вражеских БПЛА типа Shahed", — сообщил чиновник.

По его словам, в результате атаки выбиты окна, повреждены крыша в частных домах, гараж, автомобиль и хозяйственное помещение в одной из территориальных общин. Пока обращений относительно травмированных или погибших нет.

Как сообщалось, сегодня утромв Хмельницкой области раздавались мощные взрывы. В регионе с 05:54 до 07:06 была объявлена воздушная тревога.

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