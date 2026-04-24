Утренние взрывы в Киеве: "Шахеды" пролетали низко над домами

"Шахед" / © Associated Press

Сегодня, 24 апреля, российские оккупанты атаковали Киев дронами. В небе над столицей были слышны взрывы.

В Сети появились кадры, на которых виден очень низкий пролет «Шахедов» над жилыми домами.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что обломки БпЛА упали на двух локациях в Соломенском районе. На территорию нежилой застройки и в водоем.

Ранее сообщалось, что столицу и ряд областей охватила воздушная тревога. В Киеве гремели взрывы — работала ПВО.