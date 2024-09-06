Утренние взрывы в Житомире: городской голова объяснил, что произошло

В Житомире утром пятницы 6 сентября местные жители слышали несколько взрывов. Однако никакой опасности для города не было, а сообщения, содержащие другую информацию, являются только безосновательными слухами.

Об этом сообщил мэр Житомира Серий Сухомлин на своей странице в социальной сети Facebook.

Городской голова рассказал, что причиной взрывов 6 сентября было обезвреживание "Шахедов", которые накануне сбили ПВО во время атаки на город.

"Сегодня утром многие житомирцы слышали мощные взрывы, и по городу пошли слухи, что "опять ракета прилетела". Люди звонят, пишут. Но это наши саперы взрывали те "шахеды", которые сбили после последнего налета на Житомир. Они лежали в поле, в других местах, их просто взрывали. Военные не всегда предупреждают нас о том, что будут проводиться такие работы, но это их дело и главное – доверять им", – отметил Сухомлин.

Он добавил, что по городу также распространяются слухи, что ночью 5 сентября во время массированной атаки дронов над Корбутовкой долго кружил якобы "разведывательный шахед".

"Это не разведчик. Там по-другому немного работает. Это последний "Шахед", который заводит других. Это ретранслятор, который кружит над городом и последним заходит на поражение целей", – пояснил мэр.

Сергей Сухомлин отметил, что враг не ведет разведку с помощью "шахедов". Для этого используются другие средства.

Напомним, в результате ракетного удара по Павлограду, который Россия нанесла в пятницу, 6 сентября, зафиксированы повреждения на нескольких предприятиях. В общей сложности пострадали 58 человек, среди которых 5 несовершеннолетних.

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