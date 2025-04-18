Утренний обстрел Харькова: что известно о погибших и раненых

Последствия атаки / © Associated Press

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В Харькове российская баллистическая ракета ударила в многоэтажку. Подтверждена гибель одного человека, также известно о 60 пострадавших.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Повреждены многоэтажные жилые дома, учебное заведение, легковые автомобили. На территории предприятия загорелась кровля двухэтажного корпуса, цех и здание на общей площади около 450 кв.м», — говорится в сообщении.

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Спасатели на месте пожара

Пожар локализован, идет его ликвидация и осуществляются аварийно-спасательные работы.

Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что зафиксировали четыре удара ракетами по Харькову.

«По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной утварью. Именно поэтому площади поражения очень большие», — написал он.