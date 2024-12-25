Утренний обстрел России: что известно о последствиях для Ровенской области

Утренняя воздушная тревога в Ровенской области продолжалась почти три часа. Известно, что повреждений и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Из-за атаки на энергетику Украины часть абонентов области осталась без электроснабжения. Больше всего пострадали Здолбуновская, Острожская и Клеванская громады.

"В настоящее время энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет в дома жителей области", — говорится в сообщении.

Напомним, стали известны последствия атаки РФ в Житомирской области.

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