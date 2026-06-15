Утренний террор Запорожья: попадание в "скорую", есть раненые

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В Запорожье с самого утра начался террор. Россияне устроили воздушную атаку.

О последствиях сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«Два человека ранены, повреждены авто „скорой“ и частное авто: россияне с утра продолжают террор гражданских в Запорожском районе», — отметил он.

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Кроме того, в Лысогорке дрон попал в легковой автомобиль. Раненого мужчину соседи отвезли в больницу.

В Кушугуме fpv-дрон атаковал авто скорой помощи на территории медучреждения. Раненой женщине предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Ночная атака по Украине — что известно

Ночью россияне ударили по Успенскому собору в Киеве. После ночного обстрела Киево-Печерской лавры, который устроили россияне, повреждено минимум 5 объектов национального значения и несколько объектов местного значения.

Также произошел пожар в здании Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал» на площади 1 000 м², заявили в ГСЧС.

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В Харькове спасатели тушили пожар от очередной атаки, когда Россия ударила по ним, сообщили в ГСЧС. Погибли пять чрезвычайников, еще по меньшей мере пять ранены. Также пострадали 4 гражданских в Холодногорском и Шевченковском районах, сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов.

В Киевской области известно о 3 раненых после ударов РФ, среди пострадавших — ребенок 2011 года рождения. Россияне атаковали Броварской, Вышгородский, Бучанский, Фастовский и Бориспольский районы, сообщили в ОВА.

В ночь на 15 июня противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного базирования различных типов. Основное направление удара — Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.

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