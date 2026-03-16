Утренний удар по Киеву: Игнат указал на нетипичные нюансы

Последствия атаки / © Associated Press

Утренняя атака, которую устроила РФ, была нетипичной: около 30 БпЛА летели в Киевскую область, дроны имели каналы связи.

Об этом сообщил глава управления коммуникаций ВС ВСУ Юрий Игнат.

«По крайней мере, часть из этих беспилотников была оборудована mesh-сетями и другими системами управления, что позволяло врагу управлять ими во время полета», — отметил Игнат.

В то же время почти все цели удалось сбить.

По его словам, россияне проводят «определенную модернизацию дронов» — они становятся менее заметными, их труднее подавлять средствами РЭБ.

Удар по Киеву 16 марта — последние новости

Россия атаковала Киев и область дронами и несколькими ракетами, которые, вероятно, были сбиты на подлете в столицу. Воздушная тревога была объявлена несколько раз.

В Киеве раздалась серия взрывов, работала ПВО, обломки упали в нескольких районах и в самом центре столицы — у стелы Независимости на Майдане.

Мэр столицы Виталий Кличко подытожил последствия утренней атаки на Киев 16 марта:

В Шевченковском районе, в самом центре столицы, рухнули обломки БпЛА. Без пожара и пострадавших

В Соломенском районе падение обломков произошло на территорию нежилой застройки. Пострадавших нет

В Святошинском районе падение обломков повлекло загорание травы на открытой территории

По состоянию на 11:00 силы ПВО сбили или подавили 194 вражеских БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас» и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Основные направления удара — Одесская, Запорожская и Киевская области.