- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3278
- Время на прочтение
- 1 мин
Утренний удар по Ровенской области: власти сообщили о жертве
В течение сегодняшнего утра россияне массированно атаковали Ровенскую область.
Утром 7 февраля россияне ударили по Ровенской области. В результате атаки погиб мужчина.
Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
«К сожалению, по результатам утренней атаки на Ровенщину погиб мужчина», — сообщил чиновник.
Атака на Ровенщину
В течение утра 7 февраля в Ровно произошли мощные взрывы. Громко было и в области. Тревога была объявлена в 03:12, а закончилась она только в 09:18.
По данным властей, россияне попали в многоквартирный жилой дом . Кроме того, атакованы объекты критической инфраструктуры. В области произошли отключения света. Кроме того, людей предупреждали о возможных перебоях с водоснабжением.