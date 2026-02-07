ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3278
Время на прочтение
1 мин

Утренний удар по Ровенской области: власти сообщили о жертве

В течение сегодняшнего утра россияне массированно атаковали Ровенскую область.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Ровенскую область.

Атака на Ровенскую область.

Утром 7 февраля россияне ударили по Ровенской области. В результате атаки погиб мужчина.

Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

«К сожалению, по результатам утренней атаки на Ровенщину погиб мужчина», — сообщил чиновник.

Атака на Ровенщину

В течение утра 7 февраля в Ровно произошли мощные взрывы. Громко было и в области. Тревога была объявлена в 03:12, а закончилась она только в 09:18.

По данным властей, россияне попали в многоквартирный жилой дом . Кроме того, атакованы объекты критической инфраструктуры. В области произошли отключения света. Кроме того, людей предупреждали о возможных перебоях с водоснабжением.

Дата публикации
Количество просмотров
3278
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie