Утренний удар по Ровенской области: власти сообщили о жертве

Атака на Ровенскую область.

Утром 7 февраля россияне ударили по Ровенской области. В результате атаки погиб мужчина.

Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

«К сожалению, по результатам утренней атаки на Ровенщину погиб мужчина», — сообщил чиновник.

Атака на Ровенщину

В течение утра 7 февраля в Ровно произошли мощные взрывы. Громко было и в области. Тревога была объявлена в 03:12, а закончилась она только в 09:18.

По данным властей, россияне попали в многоквартирный жилой дом . Кроме того, атакованы объекты критической инфраструктуры. В области произошли отключения света. Кроме того, людей предупреждали о возможных перебоях с водоснабжением.