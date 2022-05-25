Утренний взрыв в Покровске: шесть человек получили ранения

Утренний взрыв в Покровске: шесть человек получили ранения

В среду, 25 мая, в городе Покровск Донецкой области произошел взрыв.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали шесть человек. Погибших нет.

Первые подробности сообщил мэр Покровска Руслан Требушкин.

"Прилетело" в Покровскую общину. Есть раненые. По предварительным данным, шесть человек. Двухсотых нет", — рассказал руководитель города.

По его словам, на месте работает специальная комиссия.

После утренних взрывов в Покровске мэр обратился к местным жителям: просит пока не возвращаться уехавших, а тем, кто в городе, советует эвакуироваться.

"Ситуация меняется каждый час. Если вчера было более-менее спокойно, то сегодня утром был обстрел, есть пострадавшие. Когда мы поймем, что действительно территория нашей общины стала безопасной – все получат уведомления, что можно возвращаться в свои дома", — подчеркнул Руслан Требушкин. .

Как сообщалось, российские кафиры в среду, 25 мая, в 05:13 запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. В результате воздушной атаки государства-террористки России по областному центру погибла одна мирная жительница. Кроме того, известно о трех раненых в результате утренних вражеских обстрелов.

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