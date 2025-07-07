Утренняя атака на Харьков: видео "прилетов" и подробности о последствиях

Разрушения в Харькове из-за атаки 7 июля / © Харьковская областная прокуратура

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Во время атаки на Харьков утром 7 июля российские войска запустили шесть дронов «Шахед». В городе повреждены дома, автомобили, возникли пожары. Моменты «прилетов» по Харькову сняли на видео.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, а видео распространяются в телеграмм-каналах.

«Кратко о последней атаке на город: 6 „шахедов“ в течение буквально 10 минут, начиная с начала одиннадцатого. Били по жилым улицам, по машинам, по людям», — говорится в заявлении городского головы.

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Так, в Холодногорском районе Харькова загорелась крыша здания. Были повреждены расположенные рядом дома, выбиты окна, фасады, сожжены авто. Есть пострадавший.

Российские оккупанты попали в дорогу возле жилых домов. Там загорелись машины, повреждены троллейбусные линии, столбы, светофоры.

В другом месте вражеский удар пришелся на место совсем рядом с двухэтажным домом. Там было разбито более 10 авто.

Еще один дом загорелся прямо от удара «Шахеда».

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На местах работают городские службы, спасатели и волонтеры.

Дата публикации 12:02, 07.07.25 Количество просмотров 5 «Прилеты» по Харькову 7 июля сняли на видео

Напомним, в ночь на 7 июля армия РФ атаковала Харьков беспилотниками: била по жилым кварталам. Возникли пожары в квартирах и авто, были попадания по территории детсада и торгового объекта.

Удары дронами по Харькову враг продолжил и утром. По данным главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, из-за утренних атак по городу пострадали 29 человек.

Под удары попало здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающая территория. Были ранены три человека.

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