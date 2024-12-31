Утренняя атака на Украину: сколько ракет и дронов сбили Силы ПВО

Ожидаемый враг не отказался от своих намерений даже в канун Нового года.

Силы ПВО 31 декабря сбили 6 ракет и 16 дронов. Еще 24 – не достигли своих целей (локационно потеряны).

Об этом сообщает Генштаб ВСУ

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Как отмечается, в ночь на 31 декабря 2024 (с 20:30 30 декабря) противник применил 61 средство воздушного нападения:

6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской обл.;

1 аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" из истребителя МиГ-31К из воздушного пространства Тульской обл.

6 управляемых авиационных ракет Х-69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской обл.;

8 крылатых ракет Х-22 из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства Тульской обл.;

40 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов других типов направлений Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово — РФ.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп Сил обороны сбито:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

5 управляемых авиационных ракет Х-69;

16 ударных БпЛА типа Shahed, еще 24 беспилотника-имитатора разных типов локационно потеряны (без негативных последствий)

"В результате российской атаки попадание баллистики на Сумщине и Киевщине. Несмотря на новогоднее настроение, призываем граждан не игнорировать воздушную тревогу. Берегите себя и своих родных!", — подытожили в Генштабе ВСУ.

Напомним, утром 31 декабря войска РФ нанесли ракетные удары по Киеву.

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