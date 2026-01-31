Утренняя авария в энергосистеме: Шмыгаль ответил, была ли кибератака

В Минэнерго объяснили причины системной аварии 31 января / © Денис Шмыгаль / Facebook

На вечер 31 января энергетики возобновили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла сегодня утром.

Об этом сообщил глава Минэнерго Денис Шмыгаль.

По его словам, во всех регионах возвращаются к плановым графикам. Высоковольтные линии и подстанции работают в обычном режиме. Шмыгаль уверил, что энергетики сработали максимально оперативно.

Какая причина аварии

«Разбирали причины утренней ситуации. Утром произошло две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом. Это привело к каскадным отключениям в семи областях страны», — говорит министр.

Шмигаль заявил, что версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились. По предварительным оценкам, это произошло из-за обледенения линий и оборудования.

«Трудная ситуация сегодня была на севере, в центре страны и в Одесской области. В Киеве над восстановлением электроснабжения работают 64 бригады. Над возобновлением отопления уже работают 220 бригад. Работы не будут останавливаться и в темное время суток, чтобы как можно скорее вернуть тепло и свет», — подытожил глава Минэнерго.

Напомним, что в субботу, 31 января, в Украине произошла авария в энергосистеме, приведшая к массовому отключению света.

Часть Молдовы также оказалась в блэкауте из-за масштабного падения напряжения в украинской энергосистеме.