Утренняя ДТП: во Львовской области разбился водитель

Пассажирка иномарки доставлена в больницу.

Сегодня, 19 июля, около 5:10, вблизи с. Выписки (Перемышлянская ТГ) Львовского района, водитель автомобиля Opel не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.

Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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В результате ДТП 37-летний водитель автомобиля погиб на месте происшествия, а 26-летняя пассажирка автомобиля доставлена в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее стало известно, что в селе Печихвосты Волынской области водитель легкового автомобиля с полным салоном людей врезался в дерево. В результате ДТП погибли три человека, среди которых ребенок. Еще девять пострадавших были госпитализированы в медучреждение.

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