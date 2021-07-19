Утренняя ДТП: во Львовской области разбился водитель

Пассажирка иномарки доставлена в больницу.
Сегодня, 19 июля, около 5:10, вблизи с. Выписки (Перемышлянская ТГ) Львовского района, водитель автомобиля Opel не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.
Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
В результате ДТП 37-летний водитель автомобиля погиб на месте происшествия, а 26-летняя пассажирка автомобиля доставлена в больницу.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее стало известно, что в селе Печихвосты Волынской области водитель легкового автомобиля с полным салоном людей врезался в дерево. В результате ДТП погибли три человека, среди которых ребенок. Еще девять пострадавших были госпитализированы в медучреждение.