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Утренняя ракетная атака на Прикарпатье: что известно и куда целился враг

Утренняя ракетная атака на Прикарпатье: что известно и куда целился враг

Спасатели. / Фото: Associated Press

Прошло без пострадавших.

Утром 15 января во время масштабной воздушной тревоги российские ракеты атаковали Ивано-Франковскую область.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"В Прикарпатье целью были объекты критической инфраструктуры. В области работали Силы ПВО", — подчеркнула чиновница.

По ее словам, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Как сообщалось, утром 15 января также взрывы произошли в Ивано-Франковске.

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