Утренняя ракетная атака на Прикарпатье: что известно и куда целился враг

Прошло без пострадавших.
Утром 15 января во время масштабной воздушной тревоги российские ракеты атаковали Ивано-Франковскую область.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.
"В Прикарпатье целью были объекты критической инфраструктуры. В области работали Силы ПВО", — подчеркнула чиновница.
По ее словам, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают соответствующие службы.
Как сообщалось, утром 15 января также взрывы произошли в Ивано-Франковске.