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РФ атакует крупный областной центр: с утра не утихают взрывы (обновлено)
Военные сообщали о реактивных дронах, которые держали курс на областной центр.
В воскресенье утром, 22 ноября, в Днепре произошло несколько мощных взрывов. В городе не утихают сирены.
Что известно об атаке на областной центр — читайте на ТСН.ua.
В Днепровском районе сирены снова раздались в 09:16. Предыдущая «красная» воздушная тревога длилась с 07:34 до 08:43. И во время предварительного сигнала о воздушной опасности, и в нынешнем Воздушные силы ВСУ предупреждали о беспилотниках.
«Реактивный БПЛА над Днепром. Находитесь в укрытиях», — отмечали военные.
Первые взрывы в областном центре произошли около 08.20. В течение следующих 20 мин раздалось еще несколько взрывов.
Напомним, 20 ноября РФ атаковала Кривой Рог в Днепропетровской области. Одна из баллистических ракет попала по парковке ресторана в центре города. При эвакуации гражданских российские войска повторно атаковали место удара беспилотником.
Известно, что российская атака унесла жизни двух человек — прибывшей на место удара фельдшерки, а также 7-летнего мальчика. Количество травмированных возросло почти до 60 человек, из которых шестеро — это дети.