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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Утро РФ атакует Украину: в нескольких областных центрах раздались взрывы — что известно (обновлено)

В ряде регионов объявлен желтый уровень опасности из-за угрозы беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрывы.

Взрывы. / © Associated Press

В субботу, 19 сентября, русские войска запустили по Украине беспилотники. В Сумах и Одессе раздались взрывы. Громко было и в Кропивницком. В то же время, Киев находится под атакой БпЛА.

Что известно о утренних ударах по Украине, читайте в материале ТСН.ua.

По состоянию на 10:40 в ряде областей раздаются сирены из-за угрозы с воздуха — объявлена тревога и желтого, и красного уровней. В частности, в Киеве угроза беспилотников. Военные предупреждали о реактивном БпЛА мимо Чабанов в направлении центра столицы.

Карта тревог по состоянию на 10:40 субботы, 19 сентября.

Карта тревог по состоянию на 10:40 субботы, 19 сентября.

Где раздаются взрывы

Сначала местные медиа сообщали о мощных взрывах в Одессе и Сумах. Позже взрывы гремели в Кропивницком.

Заметим, Воздушные силы сообщали о движении реактивных БПЛА. В частности, по направлению Одессы и Кировоградской области.

Напомним, утром 19 сентября РФ атаковала Хмельницкую область. По данным местных властей, хоть в небе работали силы ПВО, но есть последствия. В результате атаки произошло возгорание на территории одного из предприятий в Хмельницком районе. Прошло без жертв.

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