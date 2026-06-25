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С утра Россия атакует крупный областной центр: произошли сильные взрывы, есть попадания (фото)
В Запорожье российские войска ударили по одной из автозаправочных станций.
Утром 25 июня российская армия атакует Запорожье. Областной центр потряс мощные взрывы.
Что известно об атаке читайте в материале ТСН.ua.
В Запорожском районе со вчера, 22:07, объявлена воздушная тревога. Утром стало известно об очередной угрозе беспилотников.
«В Запорожье прозвучали звуки взрывов», — сообщили корреспонденты «Общественного» около 06:40.
Атака на Запорожье — что известно
Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров проинформировал о работе сил ПВО.
«Работает наше ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — подчеркнул он.
В Запорожье снова громко было после 7 часов. Вскоре к небу поднялся столб дыма. Власти сообщили о «прилете».
«Дым, который видят запорожцы — вражеская атака по АЗС», — сообщил Федоров.
Впоследствии руководитель ОВА сообщил о одной атаке на областной центр. Произошло попадание. По его словам, из-за удара беспилотника одна женщина была ранена.
Напомним, накануне, 24 июня, в течение дня Запорожье также содрогалось от взрывов. Утром РФ атаковала в городе частную стоянку. На ее территории загорелись автомобили. Один человек получил травмы.
Днем армия России ударила рядом с центральным пляжем в Запорожье . Также были повреждены ныне не функционирующие автомобили и заведение питания. В результате «прилета» есть пострадавшие. В частности травмы получили дети.