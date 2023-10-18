"Бавовна": утро во временно оккупированном Крыму началось со взрывов

В Евпатории был слышен сильный взрыв, разбудивший горожан.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
Взрыв слышали и в Сакском районе. Вероятно, взрыв произошел в районе Заозерного.
Также есть информация о том, что взрыв был в районе села Ромашкино, так как раз дислоцируется комплекс росПВО.
Очевидцы убеждают, что взрыв – это работа российской ПВО, некоторые видели след от старта ракеты.
Кстати, там же в сентябре была уничтожена ЗРК С-400. Россияне, похоже, даже не меняли место своего "ПВО".
Напомним, в ВМС рассказали, куда кафиры опрокидывают корабли ЧФ РФ из Севастополя.
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