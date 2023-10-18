Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Бавовна": утро во временно оккупированном Крыму началось со взрывов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
166
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Бавовна": утро во временно оккупированном Крыму началось со взрывов

Утро в Крыму стартовало со взрывов

В Евпатории был слышен сильный взрыв, разбудивший горожан.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Взрыв слышали и в Сакском районе. Вероятно, взрыв произошел в районе Заозерного.  

Также есть информация о том, что взрыв был в районе села Ромашкино, так как раз дислоцируется комплекс росПВО.

Очевидцы убеждают, что взрыв – это работа российской ПВО, некоторые видели след от старта ракеты.

Кстати, там же в сентябре была уничтожена ЗРК С-400. Россияне, похоже, даже не меняли место своего "ПВО".

Напомним, в ВМС рассказали, куда кафиры опрокидывают корабли ЧФ РФ из Севастополя.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
166
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация